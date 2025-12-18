В Подмосковье создадут Кинокомиссию и Киноплатформу

На 126-м заседании в Мособлдуме приняли закон о создании Кинокомиссии, которая будет способствовать развитию этой отрасли в регионе, передает корреспондент РИАМО.

«Наша цель – привлечь съемки, чтобы создавать новые рабочие места, поддерживать местный бизнес и показывать всю красоту Московской области на экранах всей страны. Все вопросы, касающиеся съемок, аренды помещений, подборки локаций и другие будут решаться в режиме «одного окна». Это выгодно и для экономики, и для имиджа региона», — сообщила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Она уточнила, что в Подмосковье планируется создать Кинокомиссию. Она будет заниматься проведением консультаций и переговорами с потенциальными приобретателями услуг. Кинокомиссия также будет взаимодействовать с властями, органами местного самоуправления и СМИ.

Самединова добавила, что в 2026 году в регионе появится Киноплатформа МО, которая упростит процедуры согласования на проведение съемок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.

