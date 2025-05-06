В Подмосковье состоятся выступления команды мотофристайла FMX13

С мая по июль в десяти городах Подмосковья пройдут бесплатные уличные шоу команды мотофристайла FMX13 с участием профессиональных райдеров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждут трюки мирового уровня на мотоциклах и багги: прыжки с трамплинов, фигуры высшего пилотажа и акробатика в воздухе. В программе три блока выступлений на мотоциклах и сальто на багги, а также выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

График выступлений FMX13 в Подмосковье:

17 мая — г. Видное (Ленинский г.о.);

24 мая — г. Королев (г.о. Королев);

25 мая — г. Можайск (Можайский м. о.);

12 июня — г. Мытищи (г.о. Мытищи);

14 июня — г. Дмитров (Дмитровский м.о.);

21 июня — г. Воскресенск (г.о. Воскресенск);

28 июня — г. Лобня (г.о. Лобня);

12 июля — г. Истра (м.о. Истра);

19 июля — г. Коломна (г.о. Коломна);

26 июля — г. Дубна (г.о. Дубна).

Продолжительность шоу — 1 час. Начало программы во все дни — в 17:00.

Вход для зрителей свободный. 0+

В ведомстве напомнили, что команда FMX13 созданная в 2007 году самым титулованным российским райдером, основоположником фристайл мотокросса в России Алексеем Колесниковым, уже показывала свое искусство в городах региона прошлым летом. Тогда выступления спортсменов произвели незабываемое впечатление на зрителей. В наступающем теплом сезоне у жителей и гостей Московской области появился шанс еще раз встретиться с командой и увидеть головокружительные трюки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.