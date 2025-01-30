В Подмосковье состоялся предпоказ XIX Российского фестиваля кино и фотографии

Специальными гостями вечера стали руководитель фестиваля Дмитрий Веселов, участник фестиваля и призер прошлых лет Алексей Зацепин (г. Бийск, Алтайский край), а также участник и неоднократный победитель фестиваля Сергей Марченко (г. Мытищи, Московская область).

Этот кинопоказ в Электростали стал восьмым. Увидеть красоту природы, непростые восхождения и сплавы по рекам и озерам вчера приехали 68 зрителей из Электростали, Ногинска, Мытищ, Бийска и Москвы. На большом экране показали 13 конкурсных картин, которые могут оказаться в числе номинантов фестиваля. Их объявят в начале февраля.

Каждую видеоработу комментировал руководитель фестиваля Дмитрий Веселов. «В последние годы путешествия по России становятся все популярнее, однако далеко не каждый житель нашей страны знает, насколько прекрасна и самобытна наша Родина. Фестиваль, который проходит уже 19 лет, рассказывает о самых потаенных и удивительных уголках России, куда может добраться человек», — отметил он.

Участники фестиваля Алексей Зацепин и Сергей Марченко с удовольствием пообщались со зрителями о создании своих фильмов.

А мыслями и планами после просмотра и обсуждения кинокартин поделился постоянный организатор события в Электростали Артур Ласков. «Я захотел отправиться в поход на плато Укок и пройти на байдарке по Ладожским шхерам. Поражаюсь, как много образованных, с большим экспедиционным опытом, чувством прекрасного и талантом передать красоту художественно-выразительными средствами людей в среде путешественников!» — сказал он.

Ежегодно на фестиваль «Золотой компас» отправляют сотни вдохновляющих видеоработ о туризме и походах. Охватить их все в рамках одного показа сложно, поэтому в ближайших планах у организаторов устроить ещё один вечер просмотра таких фильмов в Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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