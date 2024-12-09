В Подмосковье состоялся областной театральный фестиваль «Театр без границ»

Впервые в Коломне прошел областной театральный фестиваль «Театр без границ». Организатором мероприятия стал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». В фестивале приняли участие те, кто ограничен в возможностях здоровья, но безгранично талантлив и горит огнем жизни и творчества, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Во дворце культуры «Тепловозостроитель» собрались театральные коллективы из 7 полустационарных и 4 стационарных реабилитационных центров социального обслуживания Московской области. С момента приезда участники фестиваля погрузились в прекрасный мир сказки, который создали Коломенская фирма ростовых кукол «Леманд» и Агентство праздников «Оранжевое небо».

Зарядившись позитивными эмоциями, коллективы центров познакомились с выставкой творческих работ, созданных взрослыми получателями услуг комплексного центра «Коломенский». Погружение в театральную атмосферу продолжилось на мастер-классе, подготовленным главным режиссером Коломенского Народного театра С. Р. Крапивиным и его актерской командой. А на выставке, представленной коллективом Народного Театра, желающие узнали об истории развития Народного театра, а также открыли для себя некоторые секреты актерского мастерства. Далее эмоционально заряженные и позитивно настроенные участники фестиваля собрались в основном зале, и здесь их ждал еще один сюрприз: показ спектакля «Небесный тихоход», подготовленный театральным коллективом «Книга», под руководством Елены Штыровой.

Официальную часть фестиваля открыла заместитель директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» Н. Н. Смирнова. Также всех участников поприветствовали представители помощников депутатов Московской областной Думы от партий ЛДПР и Справедливая Россия. В конкурсной программе фестиваля было представлено 12 театральных постановок в номинациях: «Виват, Россия!», «Музыкальная история», «В гостях у сказки» и «Жили, были дед да баба».

Каждая работа реабилитационных центров была уникальной и поддержана зрителями дружными аплодисментами. Жюри, под руководством С. Р. Крапивина, дало высокую оценку представленным выступлениям и определило победителей в каждой номинации.

«Поздравляем всех участников театрального фестиваля и благодарим за прекрасный праздник, незабываемые впечатления и душевное тепло, которые сохранятся в памяти на долго», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.