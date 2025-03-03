В Подмосковье состоялся финал регионального конкурса «Мелодия счастья»

В Химках провели заключительный этап регионального музыкального конкурса «Мелодия счастья». В исполнении песен из кинофильмов, русских народных и авторских композиций соперничали почти 60 творческих семей из разных городов Подмосковья. На заключительном гала-концерте от Химок выступили 20 семей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Творческие состязания провели в номинациях: «Народный вокал» и «Эстрадный вокал». Участники исполняли народные песни, старинные песни в современной обработке, песни советских и современных композиторов, а также песни из кинофильмов и авторские композиции. Гала-концерт провели на базе школы «Лига первых».

Победителями в номинации «Народный вокал» стали семья Каргополовых, семья Домущий и дошкольные отделения «Калейдоскоп» и «Золушка» из школы № 29 и 1. Сильнейшими в номинации «Эстрадный ковал» оказались семьи Фоминых, Уласевич и Суржиковых, дошкольные отделения «Бибигон» и «Дюймовочка» из школ № 30 и 8, а также учащиеся школы «Лидер».

«Участвовать в чем-то новом и интересном, вместе с семьей — очень важно! Это помогает объединяться ради общего достижения», — сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

Народная избранница подчеркнула, что главные цели творческого семейного конкурса — повышение роли семейного музыкального творчества в воспитании подрастающего поколения, а также сохранение и развитие семейного культурного наследия через совместное творчество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.