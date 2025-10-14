В Подмосковье состоялся бенефис заслуженной артистки Марианны Обуховой

12 октября на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске состоялся бенефис заслуженной артистки Московской области Марианны Обуховой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Праздничный вечер начался с отрывка из спектакля «Любовь? Любовь! Любовь…» по произведениям А. П. Чехова, в котором актриса играет одну из главных ролей. Во второй части программы Марианна Обухова читала стихи, исполняла песни, делилась со зрителями своими воспоминаниями.

В мероприятии приняли участие гости: подруга актрисы Елизавета Дергачева исполнила арии из опер, театр танца «Максимум» выступил с пластическим номером, а ансамбль МЧС «Спасатель» спел песни из своего репертуара.

Кульминацией вечера стало выступление коллег Марианны — артистов Мособлдрамы, — которые подготовили яркие сценки из спектаклей с ее участием.

В ведомстве рассказали, что Марианна Обухова в профессии уже более тридцати лет. Она окончила Ярославский государственный театральный институт с красным дипломом (курс В. В. Козловой и В. А. Сажина), начала играть на сцене и сниматься в сериалах еще будучи студенткой.

В Московском областном театре драмы и комедии актриса служит уже 25 лет. На ее счету десятки ролей — от лирических до характерных, от комедийных до драматических. Среди последних работ актрисы — Фелисата Герасимовна Кукушкина в «Доходном месте», Валентина Андроновна в спектакле «Похожие на вас».

Кроме того, Марианна снимается в кино. Одна из последних ее работ — роль мэра города в телесериале «Самый счастливый день».

В каждом персонаже Марианна находит что-то новое — штрих, интонацию, черту характера, которая делает образ живым и настоящим. Ее героини — женщины, которых невозможно забыть: с глубиной, достоинством и искренностью.

Более десяти лет Марианна делится своим опытом с молодыми артистами, помогая им найти путь в профессию.

Актрису можно увидеть в спектаклях «Пять вечеров», «Любовь? Любовь! Любовь…», «Саня, Ваня, с ними…», «Шестой этаж», «В ожидании джаза», «Доходное место», «Похожие на вас» и детских постановках «Рикки-Тикки-Тави», «Кентервильское привидение», «Волшебная сила».

