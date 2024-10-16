В Подмосковье состоится XXII Международный фестиваль спортивного кино

С 23 по 30 октября 2024 года в Красногорске пройдет Неделя спорта и кино — цикл мероприятий, которые объединят любителей кино и спорта. Фестиваль организован в рамках XXII Международного фестиваля спортивного кино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе Недели спорта и кино будут представлены более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из России, Армении, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Хорватии. Среди участников — режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары, Казани, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Смоленска и Южно-Сахалинска.

Основные площадки Недели спорта и кино — учреждения культуры, спорта и образования Красногорска. Здесь ежедневно с 23 по 30 октября будут показывать художественные, документальные и анимационные фильмы.

Торжественное открытие Недели спорта и кино состоится 23 октября в 16:00 в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Здесь покажут художественный фильм «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Это история о тренере детской хоккейной команды маленького провинциального городка.

Финиширует Неделя спорта и кино 30 октября в гольф-клубе «Москоу Кантри Клаб». Здесь состоится чествование заслуженных тренеров и ветеранов спорта городского округа Красногорск. Завершится мероприятие показом документальной ленты «Под двумя небесами». Это фильм, в котором зритель впервые сможет взглянуть на мир глазами олимпийских чемпионок-синхронисток.

Неделя спорта и кино — это цикл мероприятий, где каждый зритель сможет выбрать картину по душе, открыть для себя огромный мир спортивного кино, узнать много интересного о различных видах спорта и выдающихся спортсменах. Все фестивальные кинопоказы бесплатны.

Фестиваль возглавляет легенда российского спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Неделя спорта и кино в Красногорске — это отличный способ провести время с пользой, насладиться качественными фильмами и узнать новое о спорте.

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