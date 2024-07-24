В Подмосковье состоится XII Международный яблочно-книжный фестиваль в сентябре

7 и 14 сентября в Коломне пройдет XII Международный яблочно-книжный фестиваль. В этом году решено проводить мероприятие две субботы подряд. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне проходит с 2011 года. За это время он стал визитной карточкой и ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Уникальный формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Организатором мероприятия является Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад». Атмосфера старинного русского города придает событию особый стиль и характер.

Основная программа развернётся в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября. Темой этого года выбрана необычная — «Угощение садом». В старину садом угощали, как изысканным блюдом. «Угостить садом» означало прогулку, любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления, наслаждение звуками сада, умиротворение, чтение книг, уединение, изучение. Эта тема позволит погрузиться в исследование исторических корней и садов в широком смысле этого слова, от реальных садов до внутренних садов души, который человек возделывает у себя внутри.

Фестивальная программа включает в себя выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии»; презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города для детей и взрослых; «музыку на траве», концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов на слоу-фуд маркете; книжный и детский маркеты, подарки и активности от партнёров фестиваля.

В музыкальной программе — музыка звучащего сада: от фолка до оркестровой музыки в современном ее понимании. Украшением станет премьера сочинения «Хрустальные сады» молодого российского композитора Лидии-Марии Кошевой.

Театральная программа представит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, заботиться о них, питать, убирать сорняки, терпеть для того, чтобы получить заслуженные плоды.

«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами сада. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить свое. За чашкой чая из самовара поделятся секретами ухода за садом.

7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шелковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.

Больше информации — на сайте фестиваля.

Организаторы фестиваля Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад» и ООГО «Российский фонд культуры» при поддержке администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.