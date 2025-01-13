В Подмосковье состоится концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик» 26 января

26 января в 18:00 во Дворце культуры имени В. Н. Леонова состоится концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина и его группы «Динамик». Это уникальная возможность для всех любителей рок-музыки стать частью музыкального события, которое оставит яркие впечатления на долгое время, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

Владимир Кузьмин — это имя знакомо многим поклонникам рок-музыки. Он не только талантливый композитор и исполнитель, но и артист, который на протяжении многих лет продолжает завоевывать сердца слушателей. Его музыка стала символом целой эпохи, наполненной страстью, эмоциями и искренностью. Кузьмин живет музыкой и находит в ней вдохновение даже в самые трудные времена.

Место проведения: г. Зарайск, ул. пл. Бахрушиных, д. 1А, Дворец культуры имени В. Н. Леонова.

Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте.

Возрастные ограничения: 12+.

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