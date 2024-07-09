В Подмосковье состоится фестиваль-конкурс «Сердце России»

13 и 14 июля в деревне Березняки Сергиево-Посадского г. о. пройдет областной фестиваль-конкурс «Сердце России», посвященный обретению мощей Преподобного Сергия Радонежского. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль задуман с целью поддержки и развития российской национальной культуры, патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, приобщения молодежи к культурным и духовным ценностям.

Фестиваль «Сердце России» проводится в 20-й раз. За эти годы в нем приняли участие свыше пяти тысяч человек, а общее количество зрителей превысило 25 тысяч человек. География фестиваля простирается от Калининградской области до Дальнего Востока, от острова Валаам до Кубани. На XX фестиваль-конкурс принято 139 заявок, ожидается 350 участников из 19 муниципалитетов Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Калужской областей, Республики Беларусь и ЗАТО Саров.

Открытие фестиваля состоится 13 июля на сцене дома культуры «Юность» деревни Березняки. Также праздничные мероприятия пройдут в парке. Гостей ждут ярмарка изделий народных промыслов, русские забавы, творческие мастерские, открытый микрофон. Для участников фестиваля будет организована экскурсия в Гефсиманский сад Черниговского Скита.

14 июля пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля в ДК «Юность». Выступления коллективов будет оценивать высокопрофессиональное жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ Крюковой Эммы Георгиевны. Члены жюри: заместитель председателя Правления Музыкального общества Московской области, заслуженный работник культуры РФ А. Г. Кондратьева; заведующий отделом народно-певческого искусства ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова», лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный артист России П. А. Сорокин; доцент Санкт-Петербургского морского технического университета, певчий Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря, автор-исполнитель православно-патриотических песен А. С. Галицкий и др.

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