В Подмосковье реализован новый подход к сохранению объектов культурного наследия

Первый объект культурного наследия реализован в Московской области региональным министерством имущественных отношений в рамках нового подхода к вовлечению подобных объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В результате конкурса в порядке приватизации найден инвестор для восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» в г. Балашиха (ул. Советская, д. 29 а). Стоимость двухэтажного здания площадью 445,9 кв. метров с подземным этажом составила более 2,9 млн рублей.

Новый подход к восстановлению разрушенных объектов культурного наследия реализуется в Московской области в том числе в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по охране и использованию объектов культурного наследия, утвержденных в 2024 году. Инвесторам на конкурсе предлагаются имущественные комплексы с начальной ценой равной 1 рублю для восстановления и последующего использования. На весь период реставрационных работ памятника культуры земельный участок предоставляется новому правообладателю в аренду за 1 рубль в год. После завершения реставрации инвестор может выкупить землю по льготной стоимости: для физлиц — это 3% от кадастровой стоимости участка, для юридических — 15%.

В конкурсе за право восстановить объект культурного наследия «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» участвовали два претендента, которые подняли цену продажи имущества с 1 рубля до 2,9 млн рублей. Новым правообладателем имущественного комплекса стало Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ».

Как сообщил новый собственник, в планах на ближайшие годы — провести максимальное восстановление объекта. Отреставрированный объект культурного наследия будет использоваться в туристических целях. Возможно, там откроется ресторан или дом отдыха.

В ближайшее время Министерство имущественных отношений Московской области заключит с победителем договор купли-продажи имущества и передаст в аренду земельный участок под ним площадью 2 428 кв. метров.

«Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» является объектом культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.