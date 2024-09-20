В Подмосковье провели фотоконкурс

Ежегодный фотофестиваль «Я люблю Мытищи», который в этом году прошел в четвертый раз, завершился. В этом году в нем приняло участие свыше 100 фотографов, которые прислали на фотоконкурс порядка 300 работ.

В течение всего года команда фотопроекта проводила для участников фотоэкспедиции, фотосушки и встречи с профессионалами фотодела. Итогом стали фотовыставка, состоявшая из 50 лучших работ, и торжественная церемония награждения 16 финалистов.

Главный приз фотоконкурса «Я люблю Мытищи-2024» достался Татьяне Товпеко-Першиной.

Все фотографии, вышедшие в финал, были напечатаны в виде открыток.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.