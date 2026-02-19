В Подмосковье проведут конкурс «ЭКОтеатр»: дети поставят спектакли о чистоте

В Мособлуме в целом приняли постановление о проведении конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», передает корреспондент РИАМО.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, конкурс направлен на повышение экологической культуры, формирование бережного отношения к природе, воспитание ответственности за окружающую среду, а также поддержку талантливых обучающихся и творческого потенциала педагогов.

К участию приглашаются творческие коллективы численностью от 5 до 15 человек в возрасте от 6 до 15 лет. Каждый коллектив может представить только одну постановку продолжительностью не более 15 мин.

Конкурс пройдет в два этапа. Муниципальный этап состоится с 1 марта по 20 апреля 2026 г, региональный — с 21 апреля по 20 мая 2026 г.

Работы будут оцениваться в трех номинациях: лучший музыкальный, фольклорный или музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический или кукольный спектакль.

Постановки должны раскрывать экологическую тематику: проблему загрязнения лесов и берегов водоемов, необходимость личного участия в акциях «Чистый лес» и «Чистый берег», значение волонтерских инициатив, последствия образования навалов отходов и антропогенной нагрузки, а также важность формирования культуры ответственного поведения на природе.

Заявки принимаются с 1 марта по 20 апреля 2026 года в оргкомитетах администраций городских округов по установленной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

