В Подмосковье прошло заседание регионального Общественного совета «Культуры малой Родины»

В доме-музее имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде прошло расширенное заседание Общественного Совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины», на котором подвели промежуточные итоги 2024 года и обсудили планы дальнейшей работы проекта в будущем году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в ходе заседания обсуждались актуальные вопросы развития культуры, поддержки творческих коллективов и проектов, направленные на сохранение традиций.

Как рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике в Мособлдуме Линара Самединова, партийный проект «Культура малой Родины» реализуется с 2017 года и основная его цель — это обеспечить доступность учреждений культуры для жителей региона и возможность соприкоснуться с миром прекрасного.

«Наш проект включает в себя капитальные ремонты, закупку музыкальных инструментов и развитие театров в малых городах. Например, подмосковным театрам выделили порядка 105 миллионов рублей на постановки, на закупку оборудования, а для 16 детских школ искусств приобрели музыкальные инструменты на 198 миллионов рублей. Также мы работаем над координацией проектов, чтобы избежать повторений и создать качественные инициативы. Внимание уделили и памятным датам, которые закреплены нашим региональным законом, в том числе и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказала Самединова.

Она добавила, что проект активно работает над привлечением молодежи к культурным проектам.

«Организовываем гастроли лучшим подмосковным постановкам и работаем с Пушкинской картой. Молодёжь чаще всего по карте ходит в кино (51%) и для нас это вызов. Мы хотим сделать так, чтобы молодые выбирали не только поход в кино, но и спектакли, в музеи, на лекции», — отметила парламентарий.

После завершения заседания состоялся спектакль «Пушкин: из прошлого — в Будущее».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.