В Подмосковье прошла V международная выставка-конференция ParkSeason Expo

23 и 24 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве проходила V международная выставка-конференция ParkSeason Expo 2025. В ходе деловой программы конференции обсуждались вопросы создания, обслуживания и развития комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

23 апреля в слоте «Событийность в парках» Глеб Осипов, начальник отдела связей с общественностью АНО «МосОблПарк», рассказал о запуске и развитии цифрового сервиса «Парки Подмосковья» и мобильного приложения «МОе Подмосковье». В ходе выступления он подчеркнул, что разработка помогает повысить информированность о событийной программе в парках среди потенциальной аудитории.

24 апреля выступил Андрей Копосов, заместитель директора АНО «МосОблПарк», с докладом по теме «Код места как источник творческого поиска». Он рассказал об опыте запуска первой в Московской области выставки современного искусства под открытым небом в парке Малевича Одинцовского округа, о роли взаимодействия куратора и художников в работе над реализацией арт-проекта. Копосов также поделился опытом привлечения сергиево-посадских художников к созданию творческой среды в парке «Скитские пруды» и интеграции культурного кода в оформление домов-перевертышей в парке Мира Мытищ и Пестовском парке Балашихи.

В ходе работы выставки-конференции специалисты парковой отрасли из дружественных стран БРИКС и регионов России обмениваются опытом реализации креативных идей и запуска социальных проектов по улучшению парковой среды и событийной программы для посетителей. Полученные знания активно используются в деятельности парков Подмосковья с целью улучшения комфортного пребывания и создания разнообразного досуга для жителей и гостей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.