В Подмосковье прошел Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества

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Более 300 юных танцоров из Москвы и подмосковных городов Зеленоград, Лобня, Жуковский, п. Старый Городок собрались во дворце культуры «Юбилейный» города Королев. Там прошел Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Фортуна», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они представили свои лучшие танцевальные композиции. Продемонстрировав свое мастерство, участники покорили зрителя своим талантом. Яркие костюмы, зажигательная музыка, талантливые исполнители сделали этот день настоящим праздником.

Королев на конкурсе представляли несколько коллективов, один из них Образцовый детский коллектив Московской области ансамбль народного танца «Звездочка». Они представили 5 танцевальных номеров: «Полкис», «За медом», «Веснянка», «Чардаш» и татарский танец «Кичкырын».

Жюри конкурса высоко оценили выступления и отметило воспитанников сразу 4 дипломами лауреатов I степени. Также по общим результатам конкурсных выступлений коллектив «Звездочка» был удостоен высшей награды — дипломом Гран-при.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.