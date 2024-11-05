В Подмосковье прошел патриотический фестиваль в честь Дня народного единства

Во Дворце культуры Красногорска состоялся открытый межрегиональный фестиваль «#СВОЙГЕРОЙ». Мероприятие собрало более 1 тыс. участников из Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная тема фестиваля — рассказать о подвигах советских и российских воинов через творчество: картины, фотографии, песни, стихи.

«Культура во все времена объединяла людей. Творчество, культурное наследие, искусство прошло с нами даже через самые сложные моменты в истории. Сейчас, как никогда, нам важно чувствовать единство, поддержку, сплоченность. Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе, авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Организаторами фестиваля выступили филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области, министерство культуры и туризма региона, администрация городского округа Красногорск и благотворительный фонд «Восход надежды».

Регионы-участники показали работы военно-патриотической тематики, прославляющие любовь к Отечеству, идеи духовного единства, мужество и героизм советских и российских воинов. Это картины, песни, поэзия, танцевальные и театральные номера.

Торжественную часть фестиваля открыло видеообращение к участникам фестиваля статс-секретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и выступление хора Сретенского монастыря, исполнившего гимн фонда «Защитники Отечества». Завершил фестиваль своим выступлением популярный певец и композитор, заслуженный артист России, депутат Государственной думы РФ Денис Майданов.

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