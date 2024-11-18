В Подмосковье прошел оперный ринг

В Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово прошел концерт «Оперный ринг: сопрано против меццо-сопрано» арт-проекта «Вместе в искусство добра». На сцене сошлись самые красивые и сильные женские голоса, чтобы посоревноваться в исполнении опер, романсов, народных песен и современных песен XX века, сообщает пресс-служба админитсрации горокруга Красногорск.

Солисты — лауреаты международных конкурсов, солисты европейских оперных театров и академических хоров — продемонстрировали мастерство и талант. Среди них были Ольга Антипова, Елизавета Горенштейн, Мария Журавлева, Екатерина Микус, Марина Антонова, Мария Михайлова, Татьяна Красильникова, Ксения Олиневич и другие.

Концерт состоял из нескольких частей. Сначала прозвучали арии из опер, затем — романсы, народные песни и, наконец, современные песни XX века. Каждая часть была наполнена эмоциями и страстью, которые передавали исполнители.

Особое внимание заслужила игра пианистки Натальи Латифовой, которая сопровождала выступления солистов. Ее музыкальность и чувство ритма помогли создать атмосферу, в которой голоса солистов раскрылись в полной мере.

Концерт «Оперный ринг: сопрано против меццо-сопрано» стал ярким событием в культурной жизни Москвы. Он показал, что женский голос может быть мощным и выразительным, способным передать самые глубокие чувства и эмоции.

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