В Подмосковье прошел международный архитектурный фестиваль «Зодчество»

С 4 по 6 ноября в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве состоялся XXXIII международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Фестиваль является крупнейшей коммуникативной площадкой для архитекторов, производителей и представителей органов государственной власти, дающей возможность для обмена опытом, демонстрации профессиональных достижений и новых векторов развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России при поддержке Минстроя России, Международного Союза архитекторов.

Московская область традиционно приняла участие в деловой и конкурсно-выставочной программе фестиваля. В этом году экспозицию посвятили важной теме сохранения уникального наследия исторических поселений региона.

В рамках деловой программы 6 ноября состоялся круглый стол на тему «Подмосковное ожерелье исторических поселений — туристический потенциал региона», организатором которого выступил комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области. Эксперты обсудили влияние архитектурной среды на жителей и гостей исторических городов, инвестиционный и туристический потенциал, а также культурные коды как ресурс развития исторических городов.

Одним из приглашенных спикеров была Мария Баюх — заместитель министра культуры и туризма Московской области. Она рассказала о стратегии развития культурно-туристического комплекса г. Зарайск — исторического поселения федерального значения, и использовании культурных кодов, формирующих язык города и являющихся потенциальной основой для создания тематических кластеров.

Участники круглого стола: Александра Кузьмина, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству — главный архитектор Московской области; Юрий Гриднев, начальник Главного управления культурного наследия Московской области; Андрей Чернихов, руководитель Архитектурной студии Андрея Чернихова; Кирилл Завражин, начальник территориального управления по Одинцовскому городскому округу Мособлархитектуры; Сергей Зубков, начальник территориального управления по городскому округу Коломна, Луховицы и Зарайск Мособлархитектуры; Всеволод Медведев, руководитель АБ «Четвертое измерение», Станислав Кулиш, руководитель АБ «Лабва Про».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.