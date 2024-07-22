В Подмосковье прошел масштабный фестиваль, посвященный Достоевскому

20 и 21 июля в Зарайске впервые состоялся фестиваль-путешествие «Достоевский», гостей ждало более 50 событий, среди которых 6 собственных премьер. Фестиваль посетили 25 тыс. человек — жители города и зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организатором фестиваля выступило правительство Московской области, художественным руководителем — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

«Достоевский, Чехов и Чайковский — три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Очень хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди, чтобы посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского, и здесь, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности: усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета. Музыканты исполнили элегии и вальсы Чайковского — романтическая, светлая музыка композитора сыграла в спектакле особую роль, усилив лирические мотивы дебютного романа Достоевского.

«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но на самом деле я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским, я как артист играл не только его героев, но и самого писателя. Такой масштабный мультижанровый фестиваль, посвященный Достоевскому, впервые проводится в нашей стране, и это большая ответственность», — поделился народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного Театра Наций и фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский» Евгений Миронов.

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека» — зрители узнавали героев различных произведений Достоевского, чьи образы проплывали по реке на плотах, танцевали под звуки оркестра и не хотели отпускать артистов.

«Мне и всей творческой группе показалось, что место действие нашего спектакля обладает такой энергией, где тексты Достоевского раскрываются с особенной остротой. На репетициях мы наблюдали, как органично вписываются персонажи и их реплики в ландшафт Зарайска. А персонажи, надо сказать, у Федора Михайловича не простые. Как и мысли из его дневников, которые звучали в спектакле. Мысли о смысле человеческой жизни. О внутренней борьбе, которая преследует каждого на пути. И особенно, было приятно видеть внимательные глаза слушающих зрителей, будто через себя пропускающих сложные темы, затронутые в спектакле. Можно сказать, что в этот вечер все совпало», — рассказал режиссер премьеры фестиваля — спектакля на набережной реки Осетр «Сон смешного человека» Юрий Квятковский.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой», который прошел в стенах Зарайского кремля, так понравился зрителям, что для желающих проводились дополнительные сеансы — в планах города оставить его в постоянной программе музея-заповедника.

Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города, зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX-го века.

Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля: в ответ на рассуждения вице-президента Российского общества Достоевского Владимира Викторовича и литературоведа, профессора СПБГУ Сергея Кибальника зарайцы с удовольствием делились историями о детстве писателя и городскими легендами. Писатель Александр Снегирев отметил, что именно здесь, в Зарайске можно ощутить, как сокращается дистанция между Достоевским и его читателем. В книжном магазине фестиваля больше всего покупали роман «Идиот», который входит в «великое пятикнижие» писателя, а среди детских изданий — «100 причин, почему плачет Лев Толстой» с текстами и иллюстрациями Кати Гущиной.

Масштабный и, вместе с тем, душевный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой и коломенской пастилой. Лакомства раскупили еще в первый день — ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу. Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович», за 2 дня было выпито 120 литров душистого чая из самоваров. В дни фестиваля в гостиницах Зарайска и Коломны не осталось свободных мест, а гости, приехавшие издалека, возвращались и на следующий день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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