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В Подмосковье пройдут завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках»

28 и 29 июня в парках Московской области пройдут завершающие отборочные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ, хореографа Егора Дружинина. Главный организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

28 июня, в субботу, концерты пройдут в 16:00 в парке «Ривьера» Можайска и в 20:00 в Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске.

29 июня, в воскресенье, в 16:00 зрителей ждут в городском парке Волоколамска и в 20:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе.

Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым 28 июня будет танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава, а 29 июня — хореограф и танцовщица Катя Решетникова.

Зрителей и участников ждет концертная программа артистов-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталия Савченко, Евы Уваровой, Брайэна, Юли Косьминой, Вишни и др. Ведущая концертов Юлия Костюшкина.

Фестиваль завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.