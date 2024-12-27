В Подмосковье пройдут ледовые представления от известных фигуристов на каникулах

В дни новогодних каникул для жителей и гостей Подмосковья будут показаны ледовые спектакли в постановке выдающихся российских фигуристов, олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Ильи Авербуха, в которых примут участие известные спортсмены, участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 1 по 12 января состоится 15 ледовых представлений: 10 в постановке Татьяны Навки, 5 — Ильи Авербуха. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар» — небольшие истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят известных фигуристов Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина. Илья Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый».

Расписание представлений:

1 января — г. Подольск, ПКиО им. В. Талалихина. Спектакль «Чемпионы». Начало в 17:00.

2 января — г. Пушкино, Центральный парк. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 17:00.

2 января — г. Королев, стадион «Вымпел». Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 19:30.

3 января — г. Можайск, Губернаторская площадь. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 16:30.

3 января — г. Истра, площадь Дружбы. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 19:45.

4 января — г. Долгопрудный, городской парк. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 17:00.

4 января — г. Красногорск, каток ОЦ «Вершина». Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 19:30.

5 января — г. Люберцы, Центральный каток. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 17:00.

5 января — г. Балашиха, Пестовский парк. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 19:30.

6 января — Ленинский округ, каток СОШ № 1 Мисайлово. Спектакль «Чемпионы». Начало в 19:30.

7 января — г. Чехов, каток на Советской площади. Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 16:30.

7 января — г. Домодедово, парк «Елочки». Спектакль «Новогодний самовар». Начало в 19:30.

8 января — Одинцовский округ, парк Малевича. Спектакль «Чемпионы». Начало в 19:30.

12 января — г. Зарайск, ЦПКиО г. Зарайск. Спектакль «Чемпионы». Начало в 16:30.

12 января — г. Коломна, парк Мира. Спектакль «Чемпионы». Начало в 19:30.

Вход свободный. Расписание ледовых представлений размещено на сайте welcome.mosreg.ru.

В расписании могут происходить изменения, за актуальной информацией следите на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.