В Подмосковье пройдет выставка «Лики усадебной эпохи: от Боратынского до Тютчева»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» работает выставка «Лики усадебной эпохи: от Боратынского до Тютчева», в рамках проекта Екатерины Поповой-Гамаюн «100 портретов. Творцы на лопатах». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «100 портретов. Творцы на лопатах» посвящен выдающимся личностям разных эпох, известных не только своим творчеством, но и любовью к садоводству и природе.

Гости смогут увидеть символические портреты великих творцов, судьбы которых были связаны между собой и с самим пространством усадьбы Мураново. Также каждый из них являлся создателем своего уникального ландшафтного усадебного мира. В экспозиции представлены портреты поэтов, писателей и выдающихся деятелей России 19 века.

Проект отражает не только творческое наследие этих личностей, но и их связь с землей и усадебным искусством.

Выставка продолжит свою работу до 01 февраля 2026. 0+

Подробная информация на сайте.

Адрес: Московская область, Пушкинский г. о., д. Мураново, музей-заповедник «Усадьба Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.