В Подмосковье пройдет VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» 25 апреля

25 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Более 1 000 ребят из 100 юнармейских и военно-патриотических отрядов посоревнуются между собой за победу.

В программу игр «Юнармия, вперед!» входят следующие конкурсные испытания: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, защита от оружия массового поражения, исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны», умение снарядить магазин АК-30 патронами, знание воинских званий Вооруженных сил РФ, стрельба имитационная из АК, боевое развертывание, конкурс «Одеть бойца спецназа».

«Для нас игры в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. В ходе игры каждая команда за короткий промежуток времени пройдет свои этапы. Ребята покажут отличную военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине — качества, присущие настоящему патриоту. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — отметил начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Испытания требуют особой подготовки участников. Например, в марш-броске «Болото» требуется попасть из пункта А в пункт Б, не касаясь земли. В конкурсе «Воинские звания Вооруженных сил РФ» по предложенным погонам юнармеец должен назвать соответствующее звание. На этапе «Защита от оружия массового поражения» школьники должны выполнить норматив по надеванию специального защитного комплекта. В конкурсе-смотре строя и песни судьи оценивают действия командира, внешний вид отряда, действия в составе отряда.

«Музею-заповеднику «Горки Ленинские» важно быть не только принимающей стороной. Мы приглашаем посетителей болеть, наблюдать за участниками патриотической программы. Это не только зрелищное мероприятие, но и весьма познавательное. Ведь школьники отвечают на вопросы об истории нашей страны и вооруженных сил», — отметил директор музее-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Итоги игр подведет главный судья, который после обработки всех протоколов определит команды-победители. Юнармейцы, занявшие 1-3 места в каждом конкурсе, будут награждены грамотами. Победители в общекомандном зачете получат памятный кубок и грамоту.

После награждения команды посетят экскурсионные программы в музеях «Горок Ленинских».

Игры «Юнармия, вперед!» стали продолжением советских военно-спортивных соревнования для детей и подростков «Зарница» и «Орленок».

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