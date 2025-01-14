В Подмосковье пройдет предпремьерный показ документального фильма «Вечно живой»

21 января, в день памяти В. И. Ленина, в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится предпремьерный показ нового документального фильма Алексея Ханютина «Вечно живой» кинокомпании Параллакс Пикчерз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Вечно живой» — это фильм-исследование современного состояния монументальной ленинианы. В советское время на территории СССР было установлено более 30 тысяч памятников Ленину. Территории вокруг монументов украшали и благоустраивали, таким образом, они представляли своеобразные «островки будущего», символизирующие прекрасное коммунистическое завтра. В фильме показано, как эти памятники и места вокруг них выглядят в настоящее время.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» есть своя аллея Монументальной пропаганды, где можно увидеть редкие образцы памятников В. И. Ленину.

«Несмотря на огромное количество политических и экономических вопросов, которые должна была решить новая советская власть, уже 12 апреля 1918 г. публикуется декрет Совнаркома «О памятниках Республики», который определил на многие годы облик советских городов. В нем говорилось об уничтожении памятников героям старого режима и предлагалось, чтобы уже к 1 мая 1918 г. были «поставлены первые модели новых памятников на суд масс». По воспоминаниям А. В. Луначарского, Ленин позаимствовал идею украшения городов у итальянского философа-утописта Томазо Кампанеллы. Позже, как мы знаем, часть памятников ждала трагическая судьба. Поэтому весьма символично, что премьерный показ фильма Алексея Ханютина состоится именно в Горках», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В этот же день в «Горках Ленинских» состоится открытие выставки «Кино и революция». Одним из уникальных экспонатов на этой выставке станет киноаппарат французской фирмы PATHE Freres. Это редкий технический образец, встретить который в музейных коллекциях России сегодня почти невозможно. Он был приобретен последней владелицей усадьбы Горки Зинаидой Морозовой-Рейнбот в 1912 году в Московском отделении фирмы на Кузнецком мосту.

После того, как усадьбу Горки в 1918 году занял В. И. Ленин с семьей, традиция кинопоказов сохранилась. В первых числах января 1924 г. Госкино передало для демонстрации в Горках Ленину более 20 фильмов, как немых российского производства, в том числе первые советские ленты, так и зарубежные. Известно, что В. И. Ленин предпочитал отечественный кинематограф. Один из любимых фильмов — «Красные дьяволята» — первая, еще немая, версия всем знакомых «Неуловимых мстителей».

После смерти В. И. Ленина кино в усадьбе Горки не демонстрировалось 101 год.

21 января 2025 года музей-заповедник «Горки Ленинские» открывает выставку «Кино и революция» и возобновляет кинопоказы в парадной гостиной фильмом Алексея Ханютина «Вечно живой».

Выставка «Кино и революция» открыта до 31 марта 2025 года.

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