В Подмосковье пройдет показ фильма «Писательская рота» 10 августа
Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
В Павловском Посаде 10 августа в музее «Княжий Двор» состоится показ фильма «Писательская рота». Начало в 15:00, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Кинопоказ проходит в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».
«Писательская рота» — повесть о московском ополчении. Это история подразделения — от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле.
Возрастное ограничение: 14+.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.