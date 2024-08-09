В Подмосковье пройдет показ фильма «Писательская рота» 10 августа

Кинопоказ проходит в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».

«Писательская рота» — повесть о московском ополчении. Это история подразделения — от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле.

Возрастное ограничение: 14+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.