В Подмосковье пройдет общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк»

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, почти в 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили концертные и развлекательные программы, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тематические фотозоны. В рамках праздника пройдут флешмобы, чествования молодоженов, а также супружеских пар, отмечающих юбилейные даты совместной жизни.

Так, в Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского г. о. гостей приглашают на праздничный концерт «Счастливы вместе», лекцию по генеалогии и мастер-класс по созданию браслета. Юных посетителей ждут на игровую программу «Паровозик из Ромашково». Все желающие смогут принять участие в семейной фотосессии с профессиональным фотографом.

В Центральном парке Ногинска, Богородского г. о. зрителей порадуют праздничным концертом «Моя семья — мое богатство» при участии группы «Кантилена» и дефиле невест. Все желающие смогут принять участие в параде семей, спортивных эстафетах и творческих мастер-классах.

В парке усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск состоится концерт государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии, шахматный турнир, квест и выставка игрушек.

Мытищинский лесопарк порадует гостей подвижными активностями. В программе спортивные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья», любительские турниры по бадминтону, оздоровительный забег, интерактив «Погадаем на ромашке» и выставка рисунков.

Мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.