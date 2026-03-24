В Подмосковье пройдет концерт Дмитрия Маслеева

Концерт лауреата международных конкурсов Дмитрия Маслеева состоится 28 марта в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Подмосковье. Пианист представит программу из произведений Сергея Рахманинова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 28 марта выступит пианист Дмитрий Маслеев. В программе прозвучат этюды-картины и романсы Сергея Рахманинова в переложении для фортепиано, а также соната и скерцо из музыки к пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и другие произведения.

Дмитрий Маслеев — выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и солист Московской филармонии. Он является обладателем первой премии и золотой медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Музыкант активно гастролирует в России и за рубежом, выступает с ведущими оркестрами и на крупных концертных площадках, включая Большой зал Московской консерватории, Концертный зал Мариинского театра и Карнеги-холл.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

