В Подмосковье пройдет IX культурный фестиваль «Дмитровский пряник»

С 16 по 21 декабря в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет ежегодный IX культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогут посетить выставку пряников «Пряничный город», увидеть уникальный экспонат и главный символ Дмитровской земли — герб, а также большой макет исторической части города, где все постройки выполнены из пряника. В рамках культурного фестиваля состоятся тематические экскурсии, посвященные истории лакомства, и творческие мастер-классы по росписи пряника и созданию пряничного домика. Все желающие смогут сделать памятные и необычные фотографии в фотозоне «Пряничный дом».

Обращаем внимание, что для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная запись.

Более подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.