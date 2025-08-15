В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «День варенья»

сегодня в 10:42

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“, Пушкинский г.о, состоится 13-й ежегодный фестиваль День варенья. Фестиваль продолжает традиции мурановской усадьбы, где было принято на открытом воздухе варить разнообразные варенья из фруктов, выращенных в усадебных садах и оранжереях, и ягод, которые собирали в ближайших лесах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение выходных гостей усадьбы ждут мастер-классы по варке варенья и различным ремеслам, дегустации разных видов варенья от шеф-поваров, конкурс детского рисунка, музыкальная программа и многое другое.

С 12:00 до 18:00 на вареньевой поляне посетители смогут попробовать различные сорта лакомства, а опытные шефы познакомят с секретами варки самого вкусного варенья.

Для семей с детьми подготовлена интерактивная программа «Тайный код сказки. За молодильными яблоками».

Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ представит фарс-водевиль «Шерше ля фам» на главной сцене парка.

В музыкальной части фестиваля — программа «От классики до современности» в исполнении гитариста, лауреата международных и всероссийских конкурсов Сергея Дедова, коллектив балалаечников-виртуозов «Ситенно» и лауреат международных конкурсов, солист Московского государственного академического музыкального театра им. Наталии Сац Сергей Петрищев, ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии, солистка Юлия Журавлева.

Гостей также ждут народное голосование за лучший рецепт варенья, выставка детского рисунка, гастрономическая ярмарка с различными видами варенья и сладостей, ремесленная, книжная и благотворительная ярмарки.

Впервые в этом году на Дне варенья мастера школы лоскутного шитья «Игра в цвет» представят свои работы.

Начало праздника в субботу и воскресенье в 12:00. 0+.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.