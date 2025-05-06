В Подмосковье пройдет фестиваль-конкурс «За гранью софитов»

С 27 по 31 мая Красногорск примет X областной фестиваль-конкурс театрального искусства «За гранью софитов». За десять лет существования фестиваль вырос из региональной инициативы в масштабное культурное событие межрегионального масштаба, став пространством для живого художественного диалога. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Десятый, юбилейный, сезон посвящен теме «Победа соткана любовью». В центре внимания — молодые актеры, режиссеры и хореографы, которые представят спектакли о вечных человеческих ценностях. За десятилетие в фестивале приняли участие более тысячи творческих коллективов из России и стран СНГ.

В программе фестиваля работы 33 коллективов из Волоколамска, Коврова, Шаховской, Раменского, Красногорска, Истры, Дедовска, Видного, Дмитрова, Люберец, Жуковского, Родников, Яхромы, Щелково, Наро-Фоминска, Курска и Рязани. Участниками станут профессиональные театры, молодежные студии, независимые труппы, уличные театры и инклюзивные проекты.

Специальные гости фестиваля Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы со спектаклем «Фауст», Инновационный театр балета из Калуги, Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Оценивать работы будет профессиональное жюри: заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова, преподаватель театральных дисциплин Ирина Ткачева, заслуженный артист России Юрий Торсуев, актер, режиссер, педагог Олег Лабозин, российско-французский актер Оливье Сиу.

Фестивальные показы пройдут во Дворце культуры «Подмосковье», культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово», Культурном центре «Красногорье», парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и Городском парке Красногорска. Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.

Полная программа фестиваля — по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.