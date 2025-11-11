В Подмосковье проходят информационные туры для представителей турбизнеса и блогеров

Министерство культуры и туризма Московской области в 2025 году проводит информационные туры (далее — инфотуры). Целевая аудитория инфотуров это представители туриндустрии и представители блогосферы культуры и туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

Маршруты инфотуров проходят по основным интересным локациям и точкам притяжения туристов, в том числе новым локациям, по городам Подмосковья: Звенигород-Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Мытищи, Руза, Истра, Королев-Пушкино, Коломна-Зарайск, Серпухов-Чехов, Воскресенск-Егорьевск, Дмитров-Дубна, Сергиев-Посад.

Более 70 представителей туриндустрии и блогеров уже посетили 6 групповых инфотура, предназначенных для представителей турагентств и туроператоров, и 3 индивидуальных инфотура по городам Орехово-Зуево (2), Истра, Руза, Мытищи, Звенигород, Ногинск, Сергиев-Посад, Серпухов-Чехов. Индивидуальные инфотуры предназначены для представителей блогосферы культуры и туризма с количеством подписчиков в социальных сетях не менее 20 000 человек.

До 5 декабря состоятся еще 5 групповых инфотуров по городам Московской области: Королев-Пушкино, Коломна-Зарайск, Воскресенск-Егорьевск, Дмитров-Дубна, Клин (+Сафари Парк).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.