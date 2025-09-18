В Подмосковье продолжают обновлять библиотечные пространства

Три детские библиотеки из городов Фрязино, Жуковский и из Ленинского округа стали победителями федерального конкурса на проведение ремонта в 2026 году и созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Начиная с 2020 года, благодаря реализации национальных проектов, 22 библиотеки региона были успешно модернизированы, превратившись в современные центры культуры и просвещения. Осенью откроются двери новых информационно-культурных пространств:

Библиотеки-информационного центра «Компас» г. о. Власиха;

Межпоселенческой библиотеки имени И. И. Морозова в Луховицах;

Центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского в Электростали;

Щелковской центральной библиотеки.

С 2024 года Губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал региональную программу модернизации центральных библиотек. Центральные библиотеки Рузы, Долгопрудного, Пущино, Лыткарина и Чехова уже работают в новых пространствах. В декабре начнут свою работу еще пять центральных библиотек в городах Воскресенск, Ногинск, Зарайск, Наро-Фоминск и Раменское.

Следующий этап преобразований запланирован на 2026 год:

Муниципальная библиотека Левобережья в Дубне;

Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина в Мытищах;

Клинская центральная районная библиотека;

Центральная библиотека имени Максима Горького в Орехово-Зуево;

Городская библиотека Можайска.

Модернизация библиотек становится символом нового подхода к культурному развитию регионов, объединяя современность технологий и дух культурного наследия. Это путь к повышению качества жизни населения и созданию комфортной среды для интеллектуального роста и духовного обогащения каждого жителя Подмосковья.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.