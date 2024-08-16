В Подмосковье продолжается реставрация Усадьбы «Федино»
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Главным управлением культурного наследия Московской области проинспектированы работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения Усадьба «Федино», XIX–XX вв., арх. Суслов В.В.» в селе Федино Воскресенского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящий момент выполняются работы по установке металлических лесов, проводятся штукатурные работы и отделка в интерьерах. Работы выполняются на должном уровне качества и в соответствии с выданным разрешением.
Усадьба Федино на период кон. XIX в. принадлежала Павлу Дмитриевичу Ахлестышеву, занимавшему должность предводителя дворянства Бронницкого уезда Московской губернии. Будучи человеком состоятельным, он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора, знатока и ценителя древнерусской архитектуры В. В. Суслова.
Владимир Васильевич Суслов посвятил своему подмосковному творению статью, в которой подробно изложил сведения об его архитектурно-строительных особенностях. Однако на практике некоторые идеи не были осуществлены.
Строительство было начато в 1906 году, в 1913 году церковь была освящена.
После закрытия церкви ее уникальному убранству был нанесен невосполнимый ущерб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.