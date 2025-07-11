В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в фестивале креативных индустрий

В сентябре на территории арт-квартала Фабрика 1830, г. о. Балашиха, состоится третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году он будет посвящен 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На территории фабрики состоятся три лаборатории, где под кураторством профессионалов все желающие могут создать творческие проекты, которые останутся после завершения фестиваля.

Лаборатория site specific театра под кураторством режиссера Димы Лесникова и сценографа Алены Кольман из творческого объединения «Дружба». Здесь участники создадут полноценный спектакль, посвященный Балашихинской хлопкопрядильной фабрике как культурному и историческому объекту.

Лабораторию паблик-арта курирует художница Елена Николаева, мастерская средового дизайна «Пункт М» и художница-керамистка Наталья Морозова. Участники создадут два арт-объекта: серию архитектурных «Изразцов» и серию скульптур «Обитатели», которые украсят фасады и крыши фабрики.

В лаборатория тактического урбанизма под руководством архитектора и педагога Ольги Рокаль предстоит придумать и сделать из дерева временные малые архитектурные формы, создающие новые сценарии жизни и отдыха на территории фабричного сквера.

Итоги лабораторий будут представлены на двухдневном фестивале «Энтузиасты», который пройдет 20–21 сентября на территории сквера у Фабрики 1830.

Участие бесплатное, подать заявку можно до 30 июля на сайте. 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.