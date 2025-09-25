сегодня в 17:02

В Подмосковье продолжает работу выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

В Серпуховском историко-художественном музее с успехом продолжает работу масштабная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Экспозицию уже посетили более 30 000 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В современном выставочном пространстве «Каретный сарай» представлено более 70 живописных полотен выдающихся мастеров. В их числе — работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова и других знаковых художников.

Выставка разделена на два тематических раздела, раскрывающих эволюцию жанра марины в русском искусстве. Первая часть посвящена академической школе XIX века, а вторая — художественным течениям первой трети XX века и советского периода. Многие работы, включая этюды, демонстрируются широкой публике впервые.

Особенностью проекта стало специально разработанное экспозиционное решение. Дизайн позволяет взглянуть на морскую тему под разными углами, а мультимедийные технологии, интерактивная зона и ольфакторное сопровождение (ароматы моря) создают эффект полного погружения в стихию.

Выставка продлится до 11 января 2026 года.

Подробная информация и билеты на сайте. 6+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.