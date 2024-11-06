В Подмосковье представят лимитированную карту «Тройка» с уникальным дизайном

Министерство культуры и туризма Московской области и «СберТройка» запускают второй совместный проект «Путешествуй с «Тройкой» по Подмосковью», в рамках которого в подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с новым дизайном, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории Московской области расположены уникальные музеи, предлагающие посетителям выставки русского и европейского искусства, исторические и краеведческие экспозиции, познавательные экскурсии, творческие мероприятия для взрослых и детей.

На новой карте «Тройка» изображены известные подмосковные достопримечательности: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском г. о., Серпуховский историко-художественный музей и Зарайский и Коломенский кремли.

Московская билетная система «СберТройка» дает возможность жителям Подмосковья легко и удобно добраться до этих и других знаковых мест региона на общественном транспорте.

Пункты выдачи карт будут работать в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре, в парке Малевича в Одинцовском г. о., в Серпуховском историко-художественном музее, в Зарайском и Коломенском кремлях.

Получить новую карту можно, приняв участие в квесте, который состоится 8 ноября.

В каждой из пяти вышеназванных локаций будут размещены плакаты с анонсом акции. Участникам надо будет найти плакат, сделать с ним фото, опубликовать в своем аккаунте во ВКонтакте с хештегом #Подмосковье_с_Тройкой и отметить аккаунт локации. Публикацию необходимо показать сотруднику и получить карту «Тройка» с новым дизайном.

Тираж карт ограничен.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что «СберТройка» — это совместная IT-компании Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области, которая создана в 2020 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.