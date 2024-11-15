В Подмосковье представили афишу мероприятий по «Пушкинской карте» с 16 ноября

Государственные музеи и театры Московской области представили афишу мероприятий на вторую половину ноября для участников программы «Пушкинская карта». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Так, 16 ноября в Серпуховском историко-художественном музее пройдет квест «Неистовый воин или пропавшая реликвия». В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» г. о. Чехов посетителей ждет спектакль по рассказам А. П. Чехова «Руководство для желающих жениться». Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» приглашает на концерт Александра Лемешева и струнного квартета «Хрустальный щелкунчик». Музыкально-драматический спектакль «Жил такой парень» с участием залуженного артиста РФ Андрея Мерзликина и фолк-рок группы «После 11» покажут в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.

17 ноября в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» детей и взрослых ждет музыкальная сказка для всей семьи «Конек-Горбунок». Ее прочтет артист Сергей Степанов, а герои и сюжеты оживут в картинах из песка на большом экране с помощью художницы Лидии Миллер под музыку Чайковского, Глинки, Рахманинова, Стравинского, Лядова, Дебюсси и других композиторов.

22 ноября в Звенигородском манеже состоится мастер-класс для юных художников «Золотое сечение в природе», на котором ребята смогут поработать с воском и акварелью и научатся добиваться удивительных эффектов и выразительных цветов.

Сольный концерт Дмитрия Илларионова состоится 23 ноября в историко-художественном музее «Новый Иерусалим», а 24 ноября обладателей «Пушкинской карты» ждет мастер-класс по росписи футболок в Звенигородском манеже.

30 ноября музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину приглашает на спектакль-концерт «Рассыпающиеся звезды. Поэзия серебряного века» с участием актрисы Елены Захаровой, а музей «Новый Иерусалим» — на сольный концерт Юлии Малевской.

Весь ноябрь по «Пушкинской карте» будут доступны экспозиция «Танки и судьбы» в Военно-патриотическом музее Московской области, выставка «Недосказки» в музее-заповеднике «Зарайский кремль», экскурсия «Путешествие Олеария в Московию» в Звенигородском музее-заповеднике (Царицыны палаты), экскурсия «Усадьба Захарово — колыбель поэта» в музее-заповеднике А. С. Пушкина (д. Захарово), групповая образовательная программа «Урок географии в 30-е годы СССР» в музее «Зоя», Рузский г. о., д. Петрищево, экспозиция, посвященная жизни и деятельности Д. И. Менделеева в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока, г. о. Клин, усадьба Боблово. Каждые выходные в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» проходят тематические экскурсии по выставке «Вам не видать таких сражений», посвященной 210-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.