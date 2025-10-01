В Подмосковье представили афишу мероприятий по «Пушкинской карте» на октябрь

Министерство культуры и туризма Московской области представило мероприятия, которые будут доступны по «Пушкинской карте» в октябре. Государственные учреждения культуры подготовили спектакли, выставки, экскурсии, концерты, интерактивные и образовательные программы и другие мероприятия, рассчитанные на молодежную аудиторию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Серпуховском историко-художественном музее предлагают посетить выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» с экскурсиями по сеансам, также в рамках выставки подготовлена интерактивная экскурсия для детей «Море волнуется раз». Кроме того, в музее будут доступны занятие по арт-терапии «Отнесись к себе как к произведению искусства!», интерактивная программа в комплексе на Сенной, экскурсия по экспозиции русского искусства XVIII–XIX веков, выставки «Анна Мараева» и «Православные древности».

Московский областной театр драмы и комедии в начале месяца приглашает зрителей на премьеру сказки для всей семьи «Аленький цветочек». В течение месяца по «Пушкинской карте» можно купить билеты на творческий вечер заслуженной артистки Московской области Марианны Обуховой и бенефис Игоря Бондаренко.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в октябре представит концерт хора Данилова монастыря «Ave Maria», музыкальную программу к выставке «Свет между мирами» «Из России с музыкой», программу «Звуки бала» по семейному музыкальному абонементу «Танцевальная мозаика».

Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает на концерты «Очарование русской музыки. Два рояля» и «Шедевры фортепианного репертуара», выставку «Волшебные путешествия», беседу «Неспешные чтения в русской усадьбе», а также экскурсию «Дворянская усадьба Вяземы — историко-литературное путешествие».

Звенигородский музей-заповедник в здании Манежа покажет спектакль «Маяковский против Есенина», выставки «Среда обитания. Живопись, скульптура и графика А. А. Волкова» и «Звенигород. От земли до неба» и сборные экскурсии по ним. В Царицыных палатах гостей ждут экскурсии по выставкам «Топ 100 + 5», «Традиции и быт XVII века» и «Древний Звенигород».

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину пройдут театрализованная экскурсия «Обыкновенные гости необыкновенного дома» и концерт Струнного квартета Московской филармонии.

До 19 октября в здании Присутственных мест Зарайского кремля, Коломенско-Зарайский музей-заповедник, проходит выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма». А в течение всего месяца по «Пушкинской карте» там будет доступна постоянная экспозиция музея.

Также гостей государственных музеев Подмосковья ждут квест по усадебному парку «Квест номер 17» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экскурсия «Путешествие в Мелихово» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», тематическая экскурсия «По пути танка-легенды» в Военно-патриотическом музее Московской области, образовательная программа «Деревня Петрищево. Вчера. Сегодня» в музейном комплексе «Зоя», экспозиция в главном доме усадьбы Шахматово «Старый дом глянет в сердце мое» в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Подробная информация о программе «Пушкинская карта» размещена на официальном сайте программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.