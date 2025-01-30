В Подмосковье подвели итоги XV международного конкурса чтецких работ имени Чехова

29 января в «Театральном дворе» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» состоялась торжественная церемония награждения победителей XV международного конкурса чтецких работ, который носит имя писателя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Темой пятнадцатого конкурса чтецов стала «Чехов и Зощенко». В 2025 году отмечаются юбилеи писателей: 165-летие А. П. Чехова и 130-летие М. М. Зощенко. На музейной сцене звучали произведения двух классиков русской литературы.

В финале конкурса участвовали 35 молодых профессиональных артистов и студентов ведущих театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.

Победителями чтецкого конкурса стали:

Лауреат I степени — Диана Шарапова, Тульский областной колледж культуры и искусств, М.М. Зощенко, «Пациентка».

Лауреаты II степени — Максим Тужилкин, Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, М. М. Зощенко, «Происшествие»; Анастасия Савкина, Российский государственный академический драматический театр имени Ф. Г. Волкова, А. П. Чехов, «Володя большой и Володя маленький».

Лауреаты III степени — Максим Карандашов, Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова, М. М. Зощенко, «Галоша»; Анастасия Лодина, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, А. П. Чехов, «Анна на шее»; Никита Шайдаров, Государственный Академический Малый театр России, М. М. Зощенко, «Аристократка».

«Отрадно, что ежегодно проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше. Художественное слово, озвученное и оживленное мастерами художественного чтения, находит отклик слушателей. Приятно видеть, что в зале есть постоянные зрители и поклонники конкурса», — отметил председатель жюри, заслуженный артист РФ, мастер художественного слова Юрий Иванович Голышев.

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