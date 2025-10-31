сегодня в 17:03

В Подмосковье подвели итоги маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2025»

29 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VII международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2025». Впервые в истории конкурса на церемонии встретились представители туристического бизнеса, сферы гостеприимства и искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2025 году на конкурс поступило 287 заявок из России и стран зарубежья, в частности, от Сербской Республики.

По оценкам членов Экспертного совета, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» занял 1 место сразу в двух номинациях:

в специальной номинации, посвященной Году защитника Отечества, музей получил награду за создание реплики чайного сервиза «Военное небо» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

в номинации «Брендированная сувенирная продукция» – за создание сувенирной продукции к выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви».

В конкурсе также победил еще один государственный музей Московской области – Серпуховский историко-художественный музей, который занял 3 место в номинации «Брендированная сувенирная продукция» за линейку брендированной сувенирной продукции к выставке «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира».

Уже семь лет конкурс «PROбренд» объединяет регионы и страны, помогает налаживать коммуникации между участниками туристического рынка. Среди номинантов конкурса всегда много музеев, галерей и креативных пространств. На новой площадке зародились новые совместные проекты, направленные на продвижение и сохранение национальной исторической памяти и российских традиций и ценностей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.