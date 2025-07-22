В Подмосковье подвели итоги грантового конкурса на реализацию проектов в сфере культуры

В министерстве культуры и туризма Московской области объявили победителей конкурса на предоставление из бюджета Московской области субсидий на поддержку некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявки принимались с 28 марта по 27 апреля текущего года. В конкурсе приняли участие 8 заявок от автономных некоммерческих организаций Подмосковья. В результате было выбрано 6 победителей:

АНО «Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» с проектом «Другие Коломны»;

АНО культуры «Народный клуб любителей русских басов» с проектом «Арт-выходной «Праздник Изразца»;

АНО ДО детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка» с проектом «Фестиваль анимации им. Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона»;

АНО ДО «ЦРКИИ «Дарование» с проектом «Фестиваль классического искусства «Дети в мире оперы»;

АНО «ЦКИ «Новый город» с проектом «Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры RUS СВЕТ в Подмосковье»;

АНО «Русский лес» с проектом «Фестиваль «Традиция».

Среди критериев, по которым оценивались проекты, актуальность проблематики для целевых групп социально значимого проекта, логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам, опыт некоммерческой неправительственной организации в реализации социально значимых проектов, общественная значимость и вклад проекта в социальное развитие Московской области и другие.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.