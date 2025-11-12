В Подмосковье подписали отраслевое соглашение в сфере культуры

11 ноября 2025 года состоялось подписание отраслевого соглашения между министерством культуры и туризма Московской области и межрегиональной профсоюзной общественной организацией Общероссийского профсоюза работников культуры на 2026–2028 годы. Подписантами выступили Василий Кузнецов — министр культуры и туризма Московской области и Татьяна Барсукова — председатель Межрегиональной профсоюзной общественной организации. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Отраслевом соглашении сохранены защита социально-трудовых прав и законных интересов работников отрасли, регулирование вопросов занятости, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий. В соглашении на 2026–2028 годы внесены дополнительные гарантии в сфере труда и социальной защиты: развитие наставничества в отрасли, помощь и поддержка работников — участников СВО и членов их семей, и дополнительные гарантии работникам в случае расторжения трудового договора по определенным основаниям.

