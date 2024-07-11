В Подмосковье отреставрируют флигель-кухню усадьбы писателя Чехова

Главным управлением культурного наследия Московской области согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба писателя А. П. Чехова в с. Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 гг.: флигель-кухня, 1893 года», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Чехов, с. Мелихово, территория «Музей-заповедник А. П. Чехова», д. 18.

Постройка флигеля-кухни была осуществлена в 1893 году. В 1920-е годы флигель продали и перевезли, разделив на две постройки. 25 ноября 1958 года одну из построек выкупили и вернули обратно в усадьбу Чехова, поставив на свое историческое место по указанию местного старожила. Позднее постройку перенесли на более точное место, найденное по открывшимся во время раскопок фундаментам.

Позднее нашлась вторая часть флигеля, но она оказалась в аварийном состоянии и ее воссоздали с повторением планировок в 1970-е гг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.