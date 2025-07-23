В Подмосковье открыт прием заявок на соискание премий президента РФ для преподавателей

Министерство культуры Российской Федерации объявило о приеме документов для участия в конкурсе на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Соискателей выдвигает образовательная организация. Прием документов проходит до 20 августа включительно. Регистрация соискателя и подача документов осуществляются только в электронной форме, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о награждении будет принимать специальная комиссия. Основными критериями оценки являются наличие авторских методик, учеников, демонстрирующих высокие результаты обучения, опыт участия соискателя в творческих мероприятиях.

Подробная информация размещена на сайте министерства культуры Российской Федерации.

С марта 2022 года Указом Президента Российской Федерации учреждены 150 премий, которые вручаются лучшим преподавателям детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и вузов в области музыкального искусства. Среди профессиональных достижений обладателей премий — подготовка к участию обучающихся в ДШИ и студентов училищ и вузов к конкурсам, в том числе проводимых Минкультуры России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

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