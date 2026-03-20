В Подмосковье открыли прием заявок на детский театральный фестиваль

Прием заявок на II Региональный детский фестиваль театральных студий стартовал в Богородском округе. Творческие коллективы Подмосковья могут подать документы до 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московский областной театр драмы и комедии объявил о начале приема заявок на II Региональный детский фестиваль театральных студий — спутник фестиваля «Учитель и ученики». К участию приглашают молодежные любительские театральные коллективы Подмосковья с драматическими спектаклями на русском языке вне зависимости от жанра и формы постановки.

Фестиваль пройдет с 30 мая по 1 июня на сцене театра в Богородском округе. Программа приурочена к Международному дню защиты детей. В эти дни профессиональная сцена будет предоставлена юным артистам.

Помимо показов спектаклей запланирована образовательная программа. Участников ждут мастер-классы от ведущих актеров и режиссеров, а также круглый стол для руководителей коллективов, где обсудят вопросы театральной педагогики и развития студий.

Ознакомиться с положением и заполнить форму заявки можно на официальном сайте Московского областного театра драмы и комедии в разделе «Проекты». Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.