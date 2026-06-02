В Подмосковье открыли «Летнюю творческую школу» для одаренных детей

Летняя творческая школа для одаренных детей начала работу 1 июня в Подмосковье на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. В программе участвуют 30 школьников из 18 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Торжественное открытие прошло в Международный день защиты детей. Участники школы будут проживать в санатории «Пушкино» в городском округе Пушкинский на протяжении всей смены. В первый день ребята посетили колледж имени С. С. Прокофьева, где для них и их родителей методисты регионального центра «Камертон» провели экскурсию по зданию. Дежурный врач осмотрел детей, после чего состоялся приветственный концерт.

Завершением дня стало знакомство участников и обсуждение образовательной программы. Каждый школьник представил свой город, учебное заведение и инструмент, на котором обучается. Всем детям вручили наборы фирменной сувенирной продукции.

Школа будет работать до 14 июня. В программе предусмотрены групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы по игре на различных инструментах, знакомство с областными музыкальными колледжами и основы актерского мастерства. Отбор для участия прошли 30 одаренных детей из 18 муниципалитетов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.