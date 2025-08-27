В Подмосковье открылась выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918–1936 гг.»

Выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918–1936 гг.» открылась в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены экспонаты, отражающие повседневную бытовую жизнь семьи Ульяновых и других представителей ранней советской номенклатуры: от дворцового фарфора до кастрюли с заплатой и продуктовой корзины «совершенно незаменимых работников центральных учреждений».

Выставка исследует систему обеспечения привилегированного слоя нового Советского государства 1920–1930 годов продуктами, промышленными товарами, жильем, лекарствами. Отдельное внимание уделено переплетению политического и повседневного в жизни советского правящего класса.

«Борьба за новый быт», которая охватила все сферы повседневной жизни в 1920-е годы, вскоре оказалась утопией и не получила поддержки ни у широких слоев населения, ни в семьях лидеров страны. Вопросы жизнеобеспечения решались путем перераспределения материальных ценностей: жилья, мебели, утвари. Так, среди предметов посуды, которыми пользовались Ульяновы в годы жизни в кремлевской квартире, оказались коронационные тарелки с царским гербом и тарелки с клеймом «Придворн». Вероятно, они попали новым владельцам с кухни Большого Кремлевского Дворца. В то же время, Марии Ильиничне, сестре Ленина, приходилось готовить в кастрюле с заплатой, потому что многих хозяйственных вещей не хватало.

К 1933–1934 годам сложилась система снабжения советской элиты, которая включила в себя специальные магазины со специальными ценами, строительство специального жилья, бесплатное пользование коммунальными услугами.

Отдельное место на выставке занимают квитанции на получение продуктов и книга расходов домработницы Ульяновых за 1934 год, которые дают полное представление, из каких продуктов состоял рацион семьи.

Большое внимание уделялось медицинскому обслуживанию элиты. Для этих целей в Кремле появилась сначала амбулатория, а затем аптека, которую уже в начале 1920 года включили в первоочередной план снабжения медикаментами из-за границы.

«Сравнивая быт представителей большевистской элиты с официально заявлявшимся курсом на коммунистический быт, хочется, перефразировав слова самого Ленина, сказать, что «быт оказался сильнее». Даже семьи лидеров коммунистической партии сохраняли черты быта, привычные с детства», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Е. Г. Сарамуд.

Экспозицию можно увидеть в рамках экскурсии по музею «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» со вторника по воскресенье, с 9:00 до 19:00. Она будет открыта до конца 2025 года.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.