В Подмосковье открылась выставка, посвященная Владимиру Высоцкому

В Одинцовском округе в Доме культуры Горки-10 начала работу выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», посвященная памяти легендарного артиста Владимира Семеновича Высоцкого. Экспозиция подготовлена Комитетом по культуре администрации Одинцовского городского округа совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого (Департамент культуры Москвы), сообщает пресс-служба администрации округа.

На выставке представлены личные вещи артиста, атрибуты его творчества, сценические костюмы известных спектаклей, в которых играл Высоцкий, —документы. Особенно ценными экспонатами являются театральные реквизиты артиста к легендарным спектаклям Театра на Таганке с его участием — «Послушайте!», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Пугачев» и др. Среди предметов выставки главный инструмент артиста — гитара.

Также на выставке экспонируется и гитара Шиховского промысла, аналогичная той, которая была у певца. Выбор именно этого инструмента не случаен: Высоцкий лично бывал в деревне Шихово под Звенигородом, где жили известные мастера по изготовлению музыкальных инструментов.

Выставка отличается интерактивным подходом: QR-коды, расположенные у экспонатов, обеспечивают доступ к дополнительному аудиовизуальному контенту и информации о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. Отсканировав код, вы получите расширенные сведения о представленных предметах. Особую атмосферу событию придало выступление Андрея Тарасова — музыканта, барда, автора музыкально-поэтической программы «Мой Высоцкий».

Всех поклонников таланта Владимира Высоцкого приглашают посетить ДК Горки-10 и узнать больше о жизни и творчестве артиста, поэта, исполнителя. Выставка продлится с 12 марта по 5 мая 2025 года. Вход свободный (6+).

Время работы с 11:00 до 17:00. Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., поселок Горки-10, 25А.

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