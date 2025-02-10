В Подмосковье открылась выставка, посвященная эпохе Просвещения

Масштабный проект создан благодаря сотрудничеству с Московским государственным объединенным музеем-заповедником «Коломенское-Измайлово». Это седьмой совместный проект хранилищ истории.

Оба музея впервые представили ряд экспонатов: книги, монеты и восстановленные документы того времени.

В выставке представлено более 150 экспонатов из коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника. Многие элементы специально подбирались для выставки в Ступине.

«В коллекции нашего музея много экспонатов, которые могут проиллюстрировать эту удивительную эпоху. Как оказалось, у нас есть предметы, которые принадлежат авторству или как-то связаны с важными для Ступино историческими личностями: Владимиром Орловым, Николаем Новиковым и Андреем Болотовым», — поделилась куратор выставки Мария Калинина, руководитель международных и межрегиональных связей Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово».

С открытием выставки гостей и организаторов поздравил директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

К поздравлению присоединился председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев.

Первыми гостями выставки стали ученики 9 и 10 классов школы № 1 и участники патриотического кружка «Сыны Отечества».

Юные ступинцы познакомились с живописными и графическими работами, элементами костюмов, предметами мебели и декоративно-прикладного искусства, подлинными документами и вещами, связанными с жизнью и деятельностью известных жителей ступинской земли.

Выставка продлится до 16 марта (6+).

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