В Подмосковье открылась выставка, посвященная эпохе Просвещения
Фото - © пресс-служба администрации
В Ступинском историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка «Культурные коды. Эпоха Просвещения». Экспозиция посвящена второй половине XVIII века, сообщает пресс-служба администрации округа.
Масштабный проект создан благодаря сотрудничеству с Московским государственным объединенным музеем-заповедником «Коломенское-Измайлово». Это седьмой совместный проект хранилищ истории.
Оба музея впервые представили ряд экспонатов: книги, монеты и восстановленные документы того времени.
В выставке представлено более 150 экспонатов из коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника. Многие элементы специально подбирались для выставки в Ступине.
«В коллекции нашего музея много экспонатов, которые могут проиллюстрировать эту удивительную эпоху. Как оказалось, у нас есть предметы, которые принадлежат авторству или как-то связаны с важными для Ступино историческими личностями: Владимиром Орловым, Николаем Новиковым и Андреем Болотовым», — поделилась куратор выставки Мария Калинина, руководитель международных и межрегиональных связей Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово».
С открытием выставки гостей и организаторов поздравил директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.
К поздравлению присоединился председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев.
Первыми гостями выставки стали ученики 9 и 10 классов школы № 1 и участники патриотического кружка «Сыны Отечества».
Юные ступинцы познакомились с живописными и графическими работами, элементами костюмов, предметами мебели и декоративно-прикладного искусства, подлинными документами и вещами, связанными с жизнью и деятельностью известных жителей ступинской земли.
Выставка продлится до 16 марта (6+).
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